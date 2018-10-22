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مهاجم النجم الساحلي: الزمالك لم يتفاوض معي بشكل مباشر

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:55 ص
مهاجم النجم الساحلي: الزمالك لم يتفاوض معي بشكل مباشر
النجم الساحلي
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علاء خليف
 

أكد عمرو مرعي المحترف المصري بصفوف النجم الساحلي التونسي أن الزمالك لم يتفاوض معه بشكل مباشر.

 

وقال مرعي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "ربما يتفاوض الزمالك مع وكيلي نبيل ابو زيد وهو لا يشغل تركيزه بالحديث عن مفاوضات الزمالك".

 

وأضاف: "بتبقى في عقدي مع النجم الساحلي موسم واحد ولا أتلقى أي اتصالات من جهاز المنتخب الوطني ولا يتواصل معي أي فرد بالجهاز الفني".

المزيد عن: منتخب مصر عمرو مرعي رياضة النجم الزمالك
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