مهاجم النجم الساحلي: الزمالك لم يتفاوض معي بشكل مباشر

أكد عمرو مرعي المحترف المصري بصفوف النجم الساحلي التونسي أن الزمالك لم يتفاوض معه بشكل مباشر.

وقال مرعي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "ربما يتفاوض الزمالك مع وكيلي نبيل ابو زيد وهو لا يشغل تركيزه بالحديث عن مفاوضات الزمالك".

وأضاف: "بتبقى في عقدي مع النجم الساحلي موسم واحد ولا أتلقى أي اتصالات من جهاز المنتخب الوطني ولا يتواصل معي أي فرد بالجهاز الفني".