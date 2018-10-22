البث الحي والمباشر LiveHD7 .. مشاهدة مباراة ارسنال ضد ليستر سيتي بث الاسطورة للبث

في مواجهة مثيرة يحل فريق ليستر سيتي ضيفا على أرسنال الإنجليزي والذي يتواجد ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة الأثنين 22-10-2018 وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019.

معلومات عن المباراة:

يدخل فريق أرسنال مباراته أمام ضيفه فريق ليستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الاقتراب بشكل أكبر من صدارة جدول ترتيب المسابقة.

ويسعى نادي أرسنال للمنافسة بكل قوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، إضافة إلى المنافسة أيضاً على جميع الألقاب الأخرى والتي تتمثل في لقب الدوري الأوروبي، وأيضاً كلاً من لقب كأس الإتحاد الإنجليزي وأخيراً لقب كأس الرابطة الإنجليزية.

ولم ينجح فريق أرسنال منذ ذلك الموسم في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على الرغم من اللاعبين الأكثر من رائعين الذي لعبوا لصالح الفريق اللندني طوال هذه السنوات الماضية، إلا أن الفشل دائماً ما كان يُلاحق فريق أرسنال مما جعل جماهير نادي أرسنال تنسى طعم الفوز بالألقاب.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً تماماً بالنسبة إلى فريق ليستر سيتي في هذه المباراة، وخاصة في ظل عدم قدرة فريق الثعالب على المنافسة على أي لقب في الموسم الحالي، مما سوف يجعل فريق ليستر سيتي يخوض المباراة بدون أي ضغوطات على الإطلاق، وهو ما يجعله مرشحاً لتقديم مباراة كبيرة أمام أرسنال.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة أرسنال وليستر سيتي اليوم الأثنين 22-10-2018 في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة.

التشكيل المتوقع:

سيخوض فريق أرسنال مباراة اليوم بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / سوكراتيس / ناتشو مونريال.

خط الوسط: محمد النني / أرون رامسي / مسعود أوزيل / تشاكا.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.