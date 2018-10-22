نجم وسط لاتسيو على رادار برشلونة

يسعى نادي برشلونة الإسباني للظفر بخدمات النجم الدولي الصربي سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو الإيطالي، بعد أن أبدت العديد من الأندية الأوروبية الكبرى رغبتها بضم اللاعب وأبرزها نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بناءً على رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق.

وأرسل برشلونة كشافيه لمتابعة ميلينكوفيتش، خلال مباراة فريقه أمام بارما بالكالتشيو والتي انتهت بفوز فريق العاصمة بهدفين نظيفين خارج الديار، وهذه ليست المرة الأولى التي يتابع خلالها البارسا اللاعب، في ظل اهتمام العديد من الأندية الأخرى وعلى رأسها مانشستر يونايتد الذي أرسل كشافيه أيضاً من أجل مراقبة مردود اللاعب.

ويخوض اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً موسمه الثالث رفقة لاتسيو حيث شارك في 122 مباراة سجل خلالها 24 هدفاً وصنع 20 هدفاً وشارك في 10 مباريات دولية رفقة منتخب بلاده.

وارتبط اللاعب بالانتقال للعديد من الأندية طوال الصيف الماضي وابرزها نادي مانشستر يونايتد بالإضافة لنادي ميلان الإيطالي ونادي ريال مدريد الإسباني لكنه في النهاية بقى بصفوف فريقه ولم يغادر وتم تجديد تعاقده مع الفريق.