محمد مصيلحي: توقعت تعثر الاتحاد أمام بتروجت

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أنه توقع تعادل فريقه مع بتروحت بهدف مقابل هدف بالجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري.

وقال مصيلحي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "بعد الفوز الكبير على الأهلي برباعية توقعت التعثر أمام بتروجت لأن اللاعب المصري يعيش نشوة الانتصار على الفرق الكبرى فترة طويلة".

وأضاف: "مستوى كل فرق الدوري متقارب وفي الشوط الأول من لقاء بتروجت أهدرنا فرص عديدة الشوط الأول ودفعنا الثمن بالتعادل في الشوط الثاني".