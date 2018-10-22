رئيس الاتحاد: علاقتنا مع الزمالك أكبر من أزمة مشاركة سيسيه وداوودا

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد أن علاقة نادي الزمالك بزعيم الثغر أكبر من أن يتم إفسادها بسبب أزمة مشاركة الثنائي المعار رزاق سيسيه وأحمد داوودا، خلال لقاء دور الستة عشر بالبطولة العربية.

وقال مصيلحي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "الأزمة سيتم التوصل لحل بشأنها مع رئيس الزمالك".

وأضاف: "لا أقبل تهديد اللاعبين بخصم مستحقات لهما من الزمالك حال مشاركتهم في اللقاء لأن الثنائي على قوة الاتحاد حاليا".