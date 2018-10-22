سباليتي: انتر كان الأفضل أمام ميلان

قال لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لانتر ميلان، أن فريقه استحق الفوز على ميلان في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الأحد.

وحظي النيرازوري بأفضل الفرص بشكل عام حتى جاءت ماورو إيكاردي الأخيرة والاي كانت حاسمة، حيث فاز إنتر ميلان حتى الآن بسبعة مباريات على التوالي وهو أفضل أداء له منذ يناير 2017.

وقال سباليتي في تصريحات لـسكاي سبورت إيطاليا: "أردنا أن نسجل في وقت سابق. كان من المفترض أن يسجل الهدف في وقت سابق ومن ثم نسيطر على المباراة من أجل المزيد من الأهداف. من الواضح أن إنتر يستحقها لأننا لعبنا بشكل أفضل".

وأضاف: " الفريق الذي لعب كرة قدم أفضل فاز بالمباراة. جئت إلى هنا للفوز وليس مجرد الجلوس على مقاعد البدلاء لموسم واحد ومحاولة الحصول على الراتب. لقد جئت إلى هنا لتنظيم مستقبل إنتر واللاعبين يجب أن يفعلوا نفس الشيء. أعجبني أنه بعد صافرة النهاية قال إيكاردي أنه يجب علينا أن نتوصل إلى الانسجام وأن نستمر في الدفع".

واختتم سباليتي تصريحاته قائلاً: " اخترنا إنتر لإعادة هذا الجانب إلى المستوى الذي يستحقه جماهيره. إنها وظيفتنا، يجب أن نفعل ذلك بشعور بالانتماء وإثبات أنهم كانوا على حق في اختيارنا ". خسر إنتر رادجا ناينغجولان بعد 30 دقيقة فقط من اصطدامه مع لوكاس بيغليا وهناك تقارير عن إصابة في الكاحل ، لكن سباليتي لمح إلى أنه قد يكون أسوأ بكثير. "لقد أصيب نينجولان. يجب أن نذهب به إلى المستشفى ونرى. لن يكون معنا لفترة".