رئيس سموحة: لا أعلم شيئا عن استقالة علي ماهر ومن حقي عقاب اللاعبين

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أنه لا يعلم شيئا عن استقالة علي ماهر من تدريب سموحة.

وقال عامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "عملت أن علي ماهر غاضب بسبب فرض الإدارة عقوبات ضد اللاعبين بعد التعادل،مع حرس الحدود بهدف مقابل هدف بالجولة الحادية عشرة للدوري ولكن لائحة النادي تمنح لي الحق في عقاب اللاعبين".

وأضاف: "يجب أن يتم اتباع سياسة الثواب والعقاب مع اللاعبين وكما يحصلوا على مكافآت في حالة الفوز يجب عقباهم بالخصم عند التعثر مع الفرق متوسطة المستوى ولن أتراجع عن قرار خصم المستحقات بعد التعادل مع حرس الحدود".