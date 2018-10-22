الأوغندي كيبروب والمغربية جحيري يفوزان بمسابقة نصف مارطون صفاقس الدولي

فاز كل من العداء الأوغندي ميكائيل كيبروب والعداءة المغربية أمينة جحيري بالدورة الثالثة لنصف ماراطون صفاقس الدولي الذي نظمته جمعية المجد لألعاب القوى أمس الأحد بمشاركة هامة لنخبة من العدائين المحترفين التونسيين والأجانب في هذه الرياضة.





وحقق العداء كيبوروب الفائز بالسباق توقيتا بساعة واحدة و3 دقائق و46 ثانية فيما آلت المرتبة الثانية للعداء البحيريني يوسف نصير بتحقيقه لتوقيت ساعة وخمس دقائق و11 ثانية وآل المركز الثالث للتانزاني ديكسون ماروا الذي حقق توقيت ساعة وسبع دقائق و35 ثانية.





وفي صنف السيدات الذي توجت به المغربية امينة جحيري (1س و19د و41ث) آلت المرتبة الثانية للعداءة الجزائرية كنزة دهماني التي حققت توقيت ساعة و21 دقيقة و27 ثانية في حين حققت صاحبة المرتبة الثالثة العداءة المغربية كبيرة قميري توقيت ساعة و24 دقيقة و39 ثانية.





وبالتوازي مع سباق نصف الماراطون عرفت التظاهرة مسابقة ثانية مفتوحة أمام كل الفئات حول مدينة صفاقس على مسافة 4 كيلومترات. وقد آلت المراتب الثلاثة الأولى في صنف الذكور لكل من أمين بالريش وأحمد قاسم وصبري سروق فيما آلت المراب الثلاثة الأولى في صنف الإيناث كل من أمل قشوري وشيماء أولاد لطيف وغالية بوشهوة.





يذكر أن هذه الدورة الثالثة عرفت مشاركة 832 عداء وعداءة في سباق نصف الماراطون مقسمين إلى 658 ذكور و174 إيناث و808 مشاركا ومشاركة في سباق الأربع كيلومترات رياضة للجميع مقسمين إلى 510 ذكور و298 إيناث.