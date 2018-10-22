الرابطة المحترفة الاولى: النادي الصفاقسي ينفرد بالصدارة

انفرد النادي الصفاقسي بصدارة ترتيب بطولة الرابطة المحترفة عقب فوزه على النادي الافريقي 2-0 اليوم الاحد بصفاقس في قمة لقاءات الجولة رافعا رصيده الى 13 نقطة بفارق نقطتين على النادي البنزرتي الذي كان تعادل خارج قواعده امس في افتتاح الجولة مع اتحاد تطاوين (1-1).





وتابع نادي عاصمة الجنوب سلسلة نتائجه الايجابية محققا فوزه الرابع على التوالي في سباق البطولة وفي المقابل مني النادي الافريقي بهزيمته الثالثة على التوالي والاولى بقيادة مدربه الجديد شهاب الليلي ليتجمد رصيده عند اربع نقاط في المركز العاشر رفقة الترجي الرياضي ونجم المتلوي.





وفرض ابناء المدرب الهولندي رود كرول تفوقهم بفضل كل من فراس شواط (33) وعلاء المرزوقي (90).





وحققت شبيبة القيروان من جهتها فوزها الاول في الموسم بتغلبها على الملعب التونسي 2-1 في المنزه مرتقية الى المركز الخامس صحبة الملعب القابسي برصيد 6 نقاط فيما تاخر الملعب التونسي الذي مني بهزيمته الاولى في الموسم الى المركز الثالث برصيد 10 نقاط.





وتقدمت شبيبة القيروان بهدفين لكل من محمد المطيري (58) وياسين الصالحي (90 ز2) قبل ان يتمكن ربيع الحمري من تذليل الفارق لفريق باردو من ركلة جزاء (90 ز4).





واهدى عماد المنياوي الفوز لفريقه نجم المتلوي على حساب اتحاد بنقردان لما سجل الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 42.





ويعد هذا الفوز الاول لنجم المتلوي فيما مني اتحاد بنقردان - الذي تجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز السابع رفقة نادي حمام الانف واتحاد تطاوين - بهزيمته الثانية.





وكان نادي حمام الانف فاز امس السبت في افتتاح الجولة على مضيفه الاتحاد المنستيري 2-1 فيما حسم التعادل لقاء الملعب القابسي والنجم الساحلي (2-2) ومباراة اتحاد تطاوين والنادي البنزرتي (1-1).





وتاجلت مباراة الترجي الرياضي ومستقبل قابس الى يوم 14 نوفمبر القادم بسبب الالتزامات القارية لفريق الاحمر والاصفر. (وات)