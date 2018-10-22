القبض على عنصر تكفيري بالعاصمة من أجل التحريض على الإرهاب

ألقت دورية تابعة لفرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس، القبض السبت، على عنصر تكفيري عمره 45 سنة، قاطن بتونس العاصمة، ثبت بالتحري معه ثبت تنزيل كتب تكفيرية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تدعو الى الجهاد وتحرض عليه، إضافة إلى تواصله مع عناصر إرهابية داخل وخارج أرض الوطن.





وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها ، أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ به، وإحالته على الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة التحريات معه، واتخاذ ما يتعين في شأنه .



