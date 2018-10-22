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حزب "التيار الديمقراطي" يعقد مؤتمره الثاني أيام 22و23و24 مارس 2019

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:01 ص
حزب التيار الديمقراطي يعقد مؤتمره الثاني أيام 22و23و24 مارس 2019
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محمد وليد الجموسي
 
اتفق أعضاء المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي في بيان أصدروه بعد ظهر اليوم الاحد على عقد المؤتمر الثاني للحزب أيام 22 و23و24 مارس 2019
كما تم في ختام اشغال الدورة 18 للمجلس الوطني للتيار الديمقراطي المنعقدة بمدينة سوسة يومي السبت والأحد 20 و21 اكتوبر الجاري اقراراطلاق اعمال اللجان لاعداد المضمون التنظيمي واللوجستي لانجاح المؤتمر القادم للحزب.

كما قام المجلس الوطني بتقييم تقدم إنجاز المؤتمرات المحلية والجهوية للحزب في كامل ولايات الجمهورية الى جانب اعداد روزنامة للتسريع فيها

وافاد رئيس المجلس الوطني للتيار الديمقراطي حافظ الغربي اليحمدي في تصريح لمراسل وات بسوسة ان اشغال المجلس الوطني اقتصرت على التداول في الجوانب التنظيمية والهيكلية ولم يتم التطرق فيها الى المسائل السياسية التي تبقى من مشمولات المكتب السياسي للحزب الذي يجتمع أسبوعيا وفق تعبيره
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