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افتتاح المنتدى العالمي لتغذية الطفل في نسخته العشرين بالعاصمة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:00 ص
افتتاح المنتدى العالمي لتغذية الطفل في نسخته العشرين بالعاصمة
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محمد وليد الجموسي
 
افتتحت، الأحد بقمرت، اعمال المنتدى العالمي لتغذية الطفل في نسخته العشرين، الذي تنظمه المؤسسة العالمية لتغذية الطفل ومركز التميز لمكافحة الجوع التابع لبرنامج الأغذية العالمي.

ويهدف المنتدى، الذي يعد أكبر مؤتمر دولي سنوي حول التغذية المدرسية على الصعيد العالمي، الى تبادل المعارف والخبرات والممارسات المتعلقة بتغذية الطفل بين المشاركين، من ممثلين عن الحكومات ومنظمات غير حكومية وشركات ووكالات أممية ومؤسسات جامعية. كما يرمي الى تقديم المساعدات التقنية من أجل دعم البلدان التي تعكف على تطوير وتنفيذ برامج التغذية المدرسية.

ويجمع المنتدى سنويا قادة من 60 دولة من أجل التدريب المكثف والمساعدة التقنية والتخطيط بهدف تيسير انشاء برامج تغذية مدرسية مستدامة تديرها البلدان المعنية. 

وسيقوم المشاركون في المنتدى، يوم الثلاثاء، بزيارة الى المدارس والبنك الغذائي بتونس للاطلاع مباشرة على برامج تونس للتغذية المدرسية الذي يشمل 260 الف طفل في 2500 مدرسة.

ويتواصل المنتدى، الذي تحتضنه تونس لأول مرة بدعم من المكتب القطري لبرنامج الأغذية العالمي، الى حدود يوم الخميس القادم 25 اكتوبر. (وات)

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