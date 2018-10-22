البطولة العربية للغولف: تونس تكتفي بالمركز الثالث

انتهت منافسات البطولة العربية للغولف الاحد بالضاحية الشمالية للعاصمة "قمرت" باحتفاظ المغرب باللقبين (الفردي والفرق).





في المنافسات الفردية توج المغربي أيوب السواعدي بلقب البطولة برصيد 274 ضربة منهيا اليوم الرابع بقوة بعد أن قدم بطاقة تحمل خمس ضربات تحت المعدل ونال مواطنه أمين الخراز الميدالية الفضية وآلت الميدالية البرونزية للقطري علي صالح الكعبي الذي حقق أفضل نتيجة له في البطولة وأنهى المنافسات برصيد 282 ضربة.





واحتل أفضل لاعب تونسي نزار البرهومي المركز السادس برصيد 286 نقطة وهي أفضل نتيجة له في مشاركاته العربية.





وفي ترتيب الفرق احتفظ المغرب بالتاج العربي برصيد 823 نقطة وفازت قطر بالميدالية الفضية متقدمة بنقطتين عن تونس التي أحرزت ميدالية برنزية بمجموع 866 نقطة.

النتائج النهائية:

ـ الفردي:

1 أيوب السواعدي (المغرب) 274

2 أمين الخرازي (المغرب) 276

3 علي صالح الكعبي (قطر) 282

6 نزار البرهومي (تونس) 286

14 عزيز البدوي (تونس) 293

15 الياس البرهومي (تونس) 293

17 رابح البدوي (تونس) 296

ترتيب الفرق:

1 المغرب 823 ميدالية ذهبية

2 قطر 864 ميدالية فضية

3 تونس 866 ميدالية برونزية

4 الإمارات 872

5 السعودية 879

6 مصر 895

7 البحرين 896

8 لبنان 899

9 فلسطين 951

10 ليبيا 963

11 الأردن 1004

12 عمان 1009



