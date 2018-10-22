اختتام الدورة الاولى من منتدى الاقتصاد الازرق "الاعلان عن "نداء بنزرت للاقتصاد الازرق وحماية المتوسط"

تم مساء الأحد الإعلان عن "نداء بنزرت للإقتصاد الأزرق وحماية المتوسط"، وذلك في إختتام أشغال الدورة الأولى من المنتدى العالمي للإقتصاد الأزرق المنتظمة ببنزرت ببادرة من معهد الدراسات الاستراتيجية التونسي وبالتعاون مع الإتحاد من أجل المتوسط والإتحاد الأوروبي وسفارة فرنسا بتونس.





ويدعو هذا النداء بالخصوص، إلى ضرورة تغيير السياسات التقليدية والنمطية التي ما فتئت تنتهجها مختلف البلدان الأورمتوسطية في مجابهة العديد من الإشكاليات المتعلقة خاصة بالبيئة والغذاء والأمن والهجرة والإرهاب والعنصرية .





كما ينص النداء على ضرورة مزيد تكثيف العمل الجماعي الحقيقي بعيدا عن الشعارات الرنانة وغرس ثقافة العدالة الإجتماعية، بالاضافة إلى بعث مشاريع كبرى من شأنها تقديم الحلول اللازمة لإشكاليات الهجرة عموما وهجرة الأدمغة خصوصا، ومكافحة التطرف والإرهاب الذي بات يهدد المتوسط ككل ومزيد تحسين منظومة التعليم والبحث العلمي.





ويشار إلى أن موكب إختتام المنتدى حضره وزراء، التنمية والإستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، والتعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوص، والشؤون الثقافية محمد زين العابدين ومدير عام معهد الدراسات الاستراتيجية التونسي ناجي جلول وسفير الإتحاد الأوروبي باتريس بارقاميني، الذي تعهد بمواصلة معاضدة تونس والمنتدى، مذكرا باهمية فعاليات الموسم الازرق في إعادة تنشيط النسيج السياحي في تونس وكامل المتوسط وبالمشاريع الهامة المنجزة في تونس على غرار مشروع إزالة التلوث من منطقة بحيرة بنزرت البالغ إعتماداته حوالي 270 مليون دينارا.





كما حضر اختتام أشغال المنتدى كاتب عام الإتحاد من أجل المتوسط ناصر كمال الذي أعرب عن رغبة الإتحاد في تنظيم الدورة المقبلة "لموعد الإقتصاد الأزرق" في بنزرت بالشراكة مع "منتدى الإقتصاد الأزرق". (وات)