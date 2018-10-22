"تشريعة البرلمان": 90% من غلاء الأسعار سببه جشع التجار
الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:32 صأمنية فوزي
علق المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على ارتفاع الأسعار، قائلًا: "لا بد أن نكون أمام إجراءات صارمة وحازمة ضد جشع التجار والمحتكرين".
وأوضح "أبو شقة"، خلال حواره مع فضائية dmc مساء الأحد، أن 90% من غلاء الأسعار سببه جشع التجار، مؤكدًا أنه يجب على الدولة أن تتدخل، وتنمي المجمعات الاستهلاكية.
وعلق على التصريح المنسوب له "المصري يستطيع أن يعيش بـ5 جنيه"، قائلًا: "كلام لا يصدر من عاقل، ولا لو سمعه مجنون هيصدقه"، مؤكدًا أن هذا التصريح ليس له أساس من الصحة، وأن الذي نشره قدم اعتذارًا.
وأوضح "أبو شقة"، خلال حواره مع فضائية dmc مساء الأحد، أن 90% من غلاء الأسعار سببه جشع التجار، مؤكدًا أنه يجب على الدولة أن تتدخل، وتنمي المجمعات الاستهلاكية.
وعلق على التصريح المنسوب له "المصري يستطيع أن يعيش بـ5 جنيه"، قائلًا: "كلام لا يصدر من عاقل، ولا لو سمعه مجنون هيصدقه"، مؤكدًا أن هذا التصريح ليس له أساس من الصحة، وأن الذي نشره قدم اعتذارًا.
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