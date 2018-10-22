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"تشريعة البرلمان": 90% من غلاء الأسعار سببه جشع التجار

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:32 ص
تشريعة البرلمان: 90% من غلاء الأسعار سببه جشع التجار
المستشار بهاء أبو شقة
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أمنية فوزي
 
علق المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على ارتفاع الأسعار، قائلًا: "لا بد أن نكون أمام إجراءات صارمة وحازمة ضد جشع التجار والمحتكرين".

وأوضح "أبو شقة"، خلال حواره مع فضائية dmc مساء الأحد، أن 90% من غلاء الأسعار سببه جشع التجار، مؤكدًا أنه يجب على الدولة أن تتدخل، وتنمي المجمعات الاستهلاكية.

وعلق على التصريح المنسوب له "المصري يستطيع أن يعيش بـ5 جنيه"، قائلًا: "كلام لا يصدر من عاقل، ولا لو سمعه مجنون هيصدقه"، مؤكدًا أن هذا التصريح ليس له أساس من الصحة، وأن الذي نشره قدم اعتذارًا.
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