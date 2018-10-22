جاتوزو يعترف: انتر استحق الفوز على ميلان

اعترف جينارو جاتوزو المدير الفني لميلان بأحقية الإنتر بالفوز أكثر منهم، وعلى الرغم من أن ماتيو موساكشيو وماورو إيكاردي كانت أهدافهم غير مسموح بها في التسلل في الشوط الأول إلا أن الروسيونيري سجل في نهاية المطاف هدفًا واحدًا فقط.

ولم يتمكن جيانلويجي دوناروما من التصدي للكرة في المرمى وهذا يعني أن ميلان يبقى الفريق الوحيد في الدوري الإيطالي هذا الموسم الذي لم يحافظ على نظافة شباكه.

وقال جاتوزو في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا: "بالتأكيد يستحق الإنتر الفوز أكثر منا لكن إذا انتهت هذه المباراة 0-0 فستكون هناك بعض الإيجابيات الحقيقية. لقد لعبنا أسلوبًا في كرة القدم البدنية لا نرغب في لعبها ولكننا فعلناها بشكل جيد بما فيه الكفاية. كان بإمكاننا تمريرها بشكل أفضل وتحقيق نتائج أفضل. منذ بداية الموسم لم يكن فريقنا جاهزًا في الواقع لمدة 90 دقيقة لكننا نجحنا في هذه المرة بشكل جيد حتى مع العديد من المسرحيات".

وأضاف: "الندم الوحيد هو أنه خلال الدقائق الـ15 الأخيرة اتيحت لنا العديد من الهجمات المرتدة ولم نستفيد منها كثيرًا. بشكل عام، يجب أن يقال إن الإنتر فعل ذلك أكثر منا".

وسئل جاتوزو عن دور دوناروما في المرمى، وأجاب: "لا أريد اختيار الأفراد. كانت هناك أخطاء من الجميع في الدفاع، حيث انخفض إجنازيو أباتي بسرعة كبيرة لمنع تمرير التمريرة، ميساتشيو أخطأ في قراءة الهجمة أيضا. فقدنا المباراة معا ، ليس بسبب دوناروما".

وتابع: "لقد خسرنا لأننا لم نلعب بالشجاعة الصحيحة، لقد صرفنا انتباهنا وتنازلنا عن هدف ساذج. إنه من العبث محاولة عبور منطقة الجزاء بظهيرها المركزي لذا فضّلت استخدام كوتروني في دور أوسع لجلب بعض الأرجل وطاقته الجديدة إلى المركز".

واختتم جاتوزو تصريحاته قائلاً: "إن الأقوياء أقوى جسديًا ولدينا صفات أخرى. حاولنا تحديهم جسديا على أي حال وأنا حقا أحب هذا النهج ولعب نوع من كرة القدم نحن لسنا معتاد على. حظينا بفرصنا أيضاً لكن دون شك كان لدى إنتر المزيد من الفرص".