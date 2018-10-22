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ياسمين علي تشارك في افتتاح المهرجان الشبابي بالبحرين (صور)

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 02:43 ص
ياسمين علي تشارك في افتتاح المهرجان الشبابي بالبحرين (صور)
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استقبل وزير الشباب والرياضة بدولة البحرين هشام بن محمد الجودر، المطربة ياسمين على لمشاركاتها فى المهرجان الشبابي العالمي بالبحرين بدورته الأولى، والذى يقام غدًا الإثنين.

وأجرت ياسمين، بروفة على الأغنيات التى ستقدمها فى الحفل الذى سيحضره ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
 
ومن المقررن تقدم أغنية خاصة جهزتها خصيصًا للمهرجان ولأول مرة تغنى باللغة الإنجليزية.

كما تشارك فى أوبريت غنائى مع مجموعة من الشباب بدول مختلفة.

ياسمين علي تشارك في افتتاح المهرجان الشبابي بالبحرين (صور)
ياسمين علي تشارك في افتتاح المهرجان الشبابي بالبحرين (صور)
ياسمين علي تشارك في افتتاح المهرجان الشبابي بالبحرين (صور)
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