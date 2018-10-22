أنتوني مارسيال يكشف حقيقة خلافه مع جوزيه مورينيو

أكد المهاجم الفرنسي المتألق أنتوني مارسيال، على عدم صحة ما يتردد عن وجود خلافات بينه وبين البرتغالي جوزيه مورينيو، مدربه في فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال مارسيال بعد التعادل مع تشيلسي بهدفين لمثلهما في المباراة التي سجل فيها مارسيال هدفي الشياطين الحمر: "العلاقة بيننا لم تكن أبداً متوترة، العلاقة بيننا هي علاقة لاعب بمدرب، أتمنى أن نواصل ذلك وأن نساعد مانشستر قد المستطاع".

وواصل: "صحيح أننا لم ننجح مؤخراً، لكننا عملنا بجد هذه المرة وأظهرنا أننا فريق جيد، لا شك أن تسجيل الأهداف له أثر إيجابي بالنسبة لي، لكنني محبط لأننا لم نحقق الفوز الذي كنا نستحقه لولا هدف في آخر دقيقة".

واستطرد بالحديث عن مواجهة يوفنتوس يوم الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا، فقال: "نريد مواصلة تقديم الأداء الجيد".

يذكر أن مارسيال كان قريب من الرحيل عن قلعة اولد ترافورد خلال الصيف الماضي، لكن مفاوضات انتقاله لم تكتمل فبقي حبيسا لمقاعد الاحتياط خاصة أنه غاب عن المعسكر الاستعدادي في الولايات المتحدة بسبب ولادة طفله.