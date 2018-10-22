توقيف فنانة سودانية بتهمة "الزي الفاضح"

ذكرت وسائل إعلام سودانية، السبت، أن شرطة النظام العام في العاصمة الخرطوم أوقفت المطربة منى مجدي سليم، على خلفية اتهامات تتعلق بارتدائها زيا فاضحا.





وأورد موقع "باج نيوز" الإخباري أن شرطة النظام العام، دونت بلاغاً تحت المادة 152 من القانون الجنائي السوداني لعام 1999، المعرف بـ"الزي الفاضح"، على خلفية صور تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي للفنانة الشابة الأسبوع الماضي.





ونقل "باج نيوز" عن مصدر إن الشرطة أوقفت منى سليم الخميس الماضي، قبل أن تفرج عنها بالضمان العادي، وتوقع المصدر أن تقدمها الشرطة في وقت لاحق الأحد إلى محكمة النظام العام شرق الخرطوم، وفقاً لهذه الاتهامات.



