"تشريعية البرلمان": قانون الإجراءات الجنائية بمثابة الدستور الثاني للدولة

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أهم المشروعات المطروحة في دورة الانعقاد الرابع.



وأكد "أبو شقة"، خلال حواره مع فضائية dmc، أن قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني للدولة؛ لأنه يضع ضمانات وتنظيمات غير مسبوقة.



وأضاف أن هذا القانون يحقق العدالة الناجزة، وضع ضمانات حول حرية التنقل والحبس الاحتياطي.

