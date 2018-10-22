ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"تشريعية البرلمان": قانون الإجراءات الجنائية بمثابة الدستور الثاني للدولة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 07:03 ص
تشريعية البرلمان: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة الدستور الثاني للدولة
المستشار بهاء أبو شقة
طباعة
أمنية فوزي
 
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أهم المشروعات المطروحة في دورة الانعقاد الرابع.

وأكد "أبو شقة"، خلال حواره مع فضائية dmc، أن قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني للدولة؛ لأنه يضع ضمانات وتنظيمات غير مسبوقة.

وأضاف أن هذا القانون يحقق العدالة الناجزة، وضع ضمانات حول حرية التنقل والحبس الاحتياطي.
المزيد عن: مصر قانون توك شو المستشار بهاء أبو شقة الإجراءات الجنائية اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
21:00
-
جيرونا
الدوري الإيطالي
سامبدوريا
-
x
20:30
-
ساسولو
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/22/2018 8:10:01 AM