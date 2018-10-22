شاهد.. التريلر الرسمي لفيلم الرعب "Escape Room" (فيديو)

طرحت المنتجة لـ Escape Room، البرومو الرسمي الأول للفيلم المقرر طرحه يوم 4 يناير من العام المقبل.





قصة الفيلم تدور حول ستة غرباء يجدون أنفسهم فى ظروف خارجة عن سيطرتهم، ويجب عليهم استخدام ذكائهم من أجل البقاء على قيد الحياة، الفيلم من إخراج آدم روبيتيل، ومن تأليف براجى سكوت، ماريا ملنيك.





Escape Room بطولة تايلر لابين، ديبورا آن ول، تايلور راسل، نيك دوداني، لوجان ميلر، جاي إليس، جيسيكا ساتون، آدم روبيتيل، كينيث فوك، بول هامبشاير، كورنيليوس جيني جونيور، جينو لي.



