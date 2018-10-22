مدرب الإسماعيلي: لو احتسب الحكم ركلة جزاء بيراميدز كنا سنفوز أيضا

علق جورفان فييرا المدير الفني لفريق الإسماعيلي على مطالبة مسئولي بيراميدز بركلة جزاء في المباراة التي جمعت بين الفريقين الأسبوع الماضي.

وقال فييرا في حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "من أجل هذا الأمر وُجد الحكام، هم متواجدون من أجل اتخاذ القرارات داخل ارض الملعب".

وتابع: "اذا رأى المنافس أن لهم ركلة جزاء، فالإسماعيلي له ركلة جزاء أيضًا في نفس المباراة".

وأضاف مدرب الدراويش: "لو سجل بيراميدز ركلة الجزاء التي يطلبها وتعادل في النتيجة كنا سنسجل ركلة الجزاء التي نستحقها وستنتهي المباراة 3-1 لفريقنا".