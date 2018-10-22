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عاجل HD | مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر الثلاثاء 23-10-2018 رابط لايف ماتش الاهلي ضد وفاق سطيف اونلاين

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:25 ص
عاجل HD | مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر الثلاثاء 23-10-2018 رابط لايف ماتش الاهلي ضد وفاق سطيف اونلاين
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محمد الشيخ
 

عاجل HD | مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر الثلاثاء 23-10-2018 رابط لايف ماتش الاهلي ضد وفاق سطيف اونلاين


الأهلي بقيادة فنية فرنسية لباتريس كارتيرون يطمح في مواصلة مشواره نحو نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومن ثم التتويج بلقب البطولة الغائبة منذ سنوات عن خزائن الفريق، عندما يواجه فريق وفاق سطيف بطل الجزائر في اياب الدور نصف النهائي للبطولة في تمام التاسعة مساء الثلاثاء الموافق 23 – 10  - 2018 على ملعب (8 مايو) بمدينة "سطيف".

                            

وبالرغم من وصول الأهلي لنهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال، إلا أنه لم يتمكن من التتويج باللقب، لذا فإن جماهير النادي الأهلي المصري متعطشة للفوز بتلك البطولة التي يحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها عبر التاريخ.

 

واستطاع فريق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب على فريق وفاق سطيف الجزائري في المباراة التي كانت قد أقيمت على ملعب ستاد السلام الدولي بالقاهرة بنتيجة 2-0، ليكون الفريق القاهري قاب قوسين أو أدنى من التأهل لنهائي دوري الأبطال.

 

أما فريق وفاق سطيف الجزائري فبحاجة ماسة للفوز على الأهلي بنتيجة 3-0 على الأقل من أجل التأهل للمباراة النهائية، الهزيمة التي لحقت بالفريق في مباراة الذهاب أمام الأهلي قد تصعب من مهمة الفريق الجزائري في التأهل، وإن كانت كل الاحتمالات واردة في عالم كرة القدم.

 

عاجل HD | مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر الثلاثاء 23-10-2018 رابط لايف ماتش الاهلي ضد وفاق سطيف اونلاين


ومن المقرر أن يتم إقامة مباراة الإياب بين الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في دوري أبطال أفريقيا مساء يوم الثلاثاء، على أن تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

بطولة دوري أبطال افريقيا

الدور نصف النهائي

الأهلي المصري ×  وفاق سطيف الجزائرى 

اليوم 23 /10/2018  الثلاثاء 

التوقيت: 9:00 PM بتوقيت القاهرة

‏ بي ان سبورت HD 7          

الملعب: 8 مايو - الجزائر

المعلق: الصوتية الأولى (عادل خلو) - الصوتية الثانية : (محمد الكوالينى)

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