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أشهر ساحرة في الكونغو تثير الذعر في معسكر المصري قبل موقعة فيتا كلوب

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:17 ص
أشهر ساحرة في الكونغو تثير الذعر في معسكر المصري قبل موقعة فيتا كلوب
المصري البورسعيدي
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نيرة الجابري
 

شهد معسكر النادي المصري البورسعيدي، في الكونغو، أمس الأحد، واقعة غريبة للغاية، حيث يستعد الفريق لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، في إياب دور نصف النهائي من الكونفيدرالية الإفريقية.

 

فوجئت بعثة النادي المصري، في فندق الإقامة بالكونغو بوجود سيدة قالت إنها مندوبة للاطمئنان على الأوضاع في غرف اللاعبين، حيث اكتشف أعضاء البعثة أنها ساحرة جاءت من أجل أعمال سحرية كعادة بلاد إفريقيا في المناسبات القارية.

 

الواقعة هي سابقة لم تحدث من قبل، حيث أن تكاليف الإقامة واختيار الفندق جميعها على حساب النادي المصري، حيث شاهد السيدة، كابتن إبراهيم حسن، مدير الكرة، ومنعها من الصعود وانفعل على أمن الفندق وعلم من أحد المرافقين أنها أشهر ساحرة في الكونغو.

 

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