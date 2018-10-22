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"حظك اليوم برج الحوت الإثنين 22 أكتوبر2018 "

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:33 ص
حظك اليوم برج الحوت الإثنين 22 أكتوبر2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الحُوت -  19 فبراير إلى 20 مارس) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج الحُوت:
في الوقت الحالي، يبدو أن حجم المشكلات في تزايد، ولكن يجب أن لا تطغى المشكلات عليك. فقط عندما تواجه مشكلة واحدة تلو الأخرى سوف تبدأ في الشعور بالسعادة مرة أخرى. من الضروري أن تتصرف في الحال، وإلا فسوف تواجه تعقيدات أكثر. لا تخف من قبول المساعدة من الآخرين في حالة عرضها. 
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