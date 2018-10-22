"برلمانية" تعترض على قرار تحديد الفيزيتا: "وزيرة الصحة عندها مصايب تانية تدور عليها"

علقت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على قرار تحديد سعر "الفيزيتا" للعيادات الخاصة، قائلة: "فرقعة إعلامية غرضها جذب الأنظار بعيدًا عن المشكلة الحقيقية في الصحة".



وأوضحت "شاكر"، خلال حوارها مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة الصحة بها العديد من المشكلات الهامة، معقبة: "ده مش قرار وزير صحة، ده قرار وزير مالية".



وأشارت إلى أن هذا القرار هو قرار تحصيل ضرائب، وليس له علاقة بالمريض من قريب أو من بعيد، متابعة: "إحنا مع أي قرار مع مصلحة المواطن، ولكن هذا القرار كيف يستفيد منه المواطن".



واستكملت: "وزيرة الصحة مش فاضية للكلام ده، دي عندها مصايب في الصحة المفروض تدور عليها".

