"برلمانية" تعترض على قرار تحديد الفيزيتا: "وزيرة الصحة عندها مصايب تانية تدور عليها"
الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 05:55 صأمنية فوزي
علقت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على قرار تحديد سعر "الفيزيتا" للعيادات الخاصة، قائلة: "فرقعة إعلامية غرضها جذب الأنظار بعيدًا عن المشكلة الحقيقية في الصحة".
وأوضحت "شاكر"، خلال حوارها مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة الصحة بها العديد من المشكلات الهامة، معقبة: "ده مش قرار وزير صحة، ده قرار وزير مالية".
وأشارت إلى أن هذا القرار هو قرار تحصيل ضرائب، وليس له علاقة بالمريض من قريب أو من بعيد، متابعة: "إحنا مع أي قرار مع مصلحة المواطن، ولكن هذا القرار كيف يستفيد منه المواطن".
واستكملت: "وزيرة الصحة مش فاضية للكلام ده، دي عندها مصايب في الصحة المفروض تدور عليها".
وأوضحت "شاكر"، خلال حوارها مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة الصحة بها العديد من المشكلات الهامة، معقبة: "ده مش قرار وزير صحة، ده قرار وزير مالية".
وأشارت إلى أن هذا القرار هو قرار تحصيل ضرائب، وليس له علاقة بالمريض من قريب أو من بعيد، متابعة: "إحنا مع أي قرار مع مصلحة المواطن، ولكن هذا القرار كيف يستفيد منه المواطن".
واستكملت: "وزيرة الصحة مش فاضية للكلام ده، دي عندها مصايب في الصحة المفروض تدور عليها".
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