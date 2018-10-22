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فييرا عن بيراميدز: واجهنا فريقا قويا

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:13 ص
فييرا عن بيراميدز: واجهنا فريقا قويا
الاسماعيلي وبيراميدز
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عمر عبد العزيز
 

تحدث جورفان فييرا المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن مباراة بيراميدز في بطولة الدوري العام والفوز على الفريق بهدفين مقابل لاشيء.

 

وقال فييرا في حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "كنا نواجه فريقًا صعبًا، لم يخسر أي مباراة قبل مواجهتنا".

 

وتابع: "جميع الفرق تفوز وتخسر، كان طبيعي أن يخسر بيراميدز".

 

وأضاف مدرب الدراويش: "الفوز على بيراميدز منحني دفعة ومنح الفريق والجماهير دفعة كبيرة للفترة المقبلة".

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