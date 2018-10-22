ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مجدي عبد الغني لأبطال منتخب الصالات: التاريخ الحقيقي هو التصوير معي

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:05 ص
مجدي عبد الغني لأبطال منتخب الصالات: التاريخ الحقيقي هو التصوير معي
مجدي عبد الغني
طباعة
عمرو مصطفى
 

كشف عبد الرحمن عباس حارس مرمى منتخب مصر للصالات عن كواليس استقبال اتحاد الكرة المصري لبعثة الفراعنة، بعد التتويج بالميدالية البرونزية في أولمبياد الشباب بالأرجنتين.

 

وقال عبد الرحمن في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "كنا قاعدين بنتصور مع اتحاد الكرة وتحديدًا مجدي عبد الغني".

 

وتابع: "كابتن مجدي قالنا ان التاريخ مش الي انتوا حققتوه في الأرجنتين، التاريخ هو انكم هتتصوروا معايا".

المزيد عن: مجدي عبد الغني رياضة اولمبياد الشباب بالارجنتين الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تأثر الدوري الإسباني بغياب رونالدو ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
21:00
-
جيرونا
الدوري الإيطالي
سامبدوريا
-
x
20:30
-
ساسولو
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/22/2018 1:51:20 AM