مجدي عبد الغني لأبطال منتخب الصالات: التاريخ الحقيقي هو التصوير معي

كشف عبد الرحمن عباس حارس مرمى منتخب مصر للصالات عن كواليس استقبال اتحاد الكرة المصري لبعثة الفراعنة، بعد التتويج بالميدالية البرونزية في أولمبياد الشباب بالأرجنتين.

وقال عبد الرحمن في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "كنا قاعدين بنتصور مع اتحاد الكرة وتحديدًا مجدي عبد الغني".

وتابع: "كابتن مجدي قالنا ان التاريخ مش الي انتوا حققتوه في الأرجنتين، التاريخ هو انكم هتتصوروا معايا".