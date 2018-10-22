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"السكك الحديدية": نستهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للركاب

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 05:54 ص
السكك الحديدية: نستهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للركاب
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أمنية فوزي
 

علق المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، على الجولة الميدانية التي قام بها هشام عرفات، وزير النقل، بقطار من بنها للإسكندرية، قائلًا: "جولات وزير النقل كلها مفاجئة وميدانية".

وتابع "رسلان"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد: "نحاول تلبية كل متطلبات الركاب، السكة الحديد أرخص وسيلة مواصلات، ويوجد عليها ضغط شديد".

أضاف: "نستهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للركاب، وسلامة وأمان القطارات"، موضحًا أن وزير النقل تفقد محطات السكك الحديدية، وتفقد الكابلات، والقطار، وتناقش مع الركاب حول المشكلات التي تواجههم.
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