"السكك الحديدية": نستهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للركاب



علق المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، على الجولة الميدانية التي قام بها هشام عرفات، وزير النقل، بقطار من بنها للإسكندرية، قائلًا: "جولات وزير النقل كلها مفاجئة وميدانية".



وتابع "رسلان"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد: "نحاول تلبية كل متطلبات الركاب، السكة الحديد أرخص وسيلة مواصلات، ويوجد عليها ضغط شديد".



أضاف: "نستهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للركاب، وسلامة وأمان القطارات"، موضحًا أن وزير النقل تفقد محطات السكك الحديدية، وتفقد الكابلات، والقطار، وتناقش مع الركاب حول المشكلات التي تواجههم.

