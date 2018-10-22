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عاجل.. بريزنتيشن تحضر مفاجأة كبرى لجماهير الأهلي

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 12:56 ص
عاجل.. بريزنتيشن تحضر مفاجأة كبرى لجماهير الأهلي
محمود الخطيب ومحمد كامل
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محمد الصو
 

اتفق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مع شركة بريزنتيشن برئاسة محمد كامل، على تنظيم احتفالية بمناسبة مرور 20 عامًا على حصد لقب القرن الإفريقي. 

 

ومن المقرر أن تُقام الاحتفالية خلال عام 2020 المقبل، بمشاركة أحد الأندية الأورويية، وإن كان الاتجاه يسود ناحية مواجهة ريال مدريد الإسباني، بإعتباره بطل القرن الأوروبي، وهو من واجه المارد الأحمر بمطلع الألفية لنفس المناسبة. 

 

وكانت شركة بريزنتيشن، حصلت على عقد رعاية النادي الأهلي، لمدة أربعة أعوام مقابل 520 مليون جنيه.

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