خاتم خطوبة "ليدي غاغا" بـ 400 ألف دولار أمريكي

أعلنت النجمة الأمريكية، ليدي غاغا، عن خبر خطوبتها من مدير أعمالها، كريستيان كارينو، خلال فعاليات الحفل السنوي لـ "Hollywood Celebration".





وظهرت النجمة في الحفل وهي ترتدي خاتم خطوبتها المصنوع من حجر نادر وثمين جدا، يطلق عليه اسم Padparadscha Sapphire. كما يعرف في العالم العربي باسم آخر هو، "السفير الزهري".