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رئيس جمعية مستثمري مصانع تعبئة الغاز المسال: مصر تعوم على بحر من الغاز

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 04:46 ص
رئيس جمعية مستثمري مصانع تعبئة الغاز المسال: مصر تعوم على بحر من الغاز
الدكتور محمد سعد الدين إبراهيم
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور محمد سعد الدين إبراهيم، رئيس جمعية مستثمري مصانع تعبئة الغاز المسال، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى عناية خاصة لقطاع البترول.

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد، أن تعديل الاتفاقيات فتح الباب أمام شركات الغاز، وشجع الدولة. 

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دخل هذا الملف بثقله السياسي وأداره باقتدار، متابعًا: "مصر تعوم على بحر من الغاز".
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