أحمد موسى: السجناء في مصر يحصلون على رواتب تصل إلى 6 آلاف جنيه

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بعض السجناء يعملون في مهن منتجة مقابل تقاضي مبلغ مالية، حيث يتراوح المبلغ الذي يتقاضه السجين من 700 جنيه إلى 6 آلاف جنيه، ويعطي راتبه لأسرته للصرف عليهم.



وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن ما يوجد داخل السجون المصرية ليس له مثيل في العالم، موضحًا أن السجون المصرية تضم مستشفيات على أعلى مستوى، وأحد المسؤولين بسجن طرة أكد أن بعض الدول لا تقدم الخدمات الصحية المقدمة بالسجون المصرية.



وأشار إلى أن من أولويات حقوق الإنسان توفير الصحة والطعام للسجناء، ومنطقة سجون طرة تضم مزارع عدة، مشيرا إلى أنه يوجد مصانع داخل السجون.

