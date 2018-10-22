الكومي: التاريخ سيذكر شجاعة البرلمان الحالي في اتخاذ قراراته

قال النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، إن البرلمان الحالي تحمل عبء وأوزار سياسات سابقة، متابعًا: "نسعى جميعًا من أجل مصلحة واستقرار هذا الوطن".



وأضاف "الكومي"، خلال حواره مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، أن التاريخ سيذكر شجاعة البرلمان الحالي في اتخاذ قراراته وتشريع قوانينه.



ولفت إلى أن هذا البرلمان آثر مصلحة الوطن على مصلحته الخاصة، وأن جميع النواب فضلوا المصلحة على الشعبية.



ووجه الشكر والتحية لـ الشعب المصري، مؤكدًا أنه بطل الإصلاح الاقتصادي.

