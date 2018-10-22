رجب حميدة: البرلمان أدى ما عليه في ظل فترة زمنية طاحنة وخانقة

أشاد رجب هلال حميدة، النائب الأول لرئيس الحزب الدستوري الحرب، والبرلماني السابق، بمجلس النواب الحالي، موضحًا أن البرلمان الحالي أقر أكثر من 400 قانون في فترة زمنية قصيرة.



ولفت "حميدة"، خلال حواره مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، إلى أن البرلمان الحالي جاء في ظل ظروف اقتصادية طاحنة، ومن سوء حظه أنه أتى بعد الثورة، وفي ظل ظروف أمنية غير مستقرة.



وأشار إلى أن البرلمان أدى ما عليه في ظل فترة زمنية طاحنة وخانقة.



