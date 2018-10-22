أسامة شرشر: وجود الإرهاب في مصر نتيجة إرث تراكمي خلال الـ20 سنة الماضية

قال النائب أسامة شرشر، إن الدولة لعبت دورًا كبيرًا في تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية خلال المرحلة الأخيرة، لكن علينا أن نعلم أن وجود الإرهاب في مصر جاء نتيجة إرث تراكمي خلال الـ20 سنة الماضية.



وتابع "شرشر"، خلال حوراه على الفضائية "المصرية"، مساء الأحد، أن الجماعات الإرهابية ترعرعت خلال الفترة الماضية في ظل غياب الدولة، واستغلت الدين لانتشارها، في ظل غياب كامل للأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.



ولفت إلى أن تغييب دور الأزهر والأوقاف كان أمر متعمد خلال الفترة الماضية، في ظل وجود صفقات سياسية مع جماعة الإخوان والجماعات السلفية.



