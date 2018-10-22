"دفاع البرلمان" عن تمديد حالة الطوارئ: "لن يضر بمتطلبات الحياة العامة"

علق النائب أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوائ لمدة 3 أشهر، قائلًا إنه تم إحالة القرار إلى مجس النواب لتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاد البلاد اعتبارًا من فجر يوم الإثنين 15 أكتوبر 2018 لمواجهة أخطار الإرهاب.



وأضاف "العوضي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد، أن رئيس مجلس الوزراء شرح الظروف التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ.



وأوضح أنه يوجد ظروف وتحديات تواجه الأمن القومي في الوقت الحالي، وأن الدستور سمح بآليات مكافحة الإرهاب.



وأكد أن رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أن الحكومة ملتزمة بألا يتم استخدام أي تدابير استئنائية تضر بمتطلبات الحياة العامة أو الأمن القومي، متابعًا: "لا يوجد أي إجراءات استثنائية مطلوبة".

