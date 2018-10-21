مجلس إدارة بنى سويف يؤازر الفريق بالتدريبات قبل مواجهة تحرير أسوان

حرص على محمد سليم رئيس مجلس إدارة نادي بنى سويف الرياضي على حضور التدريب اليومي للفريق الكروي الأول، وذلك استعدادا للمباراة الهامة أمام تحرير أسوان بالجولة الثامنة بدورى القسم الثاني، والمحدد إقامتها الخميس القادم بملعب الفريق الأسواني.

وخلال التدريب الذي شهد حضور باهر الزعيري أمين الصندوق بالنادي، والثنائى أحمد سيف النصر ومحمد الواضح عضوي مجلس الإدارة، حرص مجلس إدارة نادي بني سويف على تهنئة اللاعبين بمناسبة الفوز الأخير بمباراته أمام الوليدية، ومطالبة اللاعبين بضرورة التركيز في المباريات القادمة وحصد الثلاث نقاط ومواصلة تصدر جدول الترتيب.

ويواصل الفريق استعداداته المكثفة لمواجهة تحرير أسوان والتى يعتبرها الجهاز الفني مباراة هامة في مشوار الفريق.

وقال محمد يوسف المدير الفني لبني سويف: "نحترم ونقدر إمكانيات وقدرات لاعبي تحرير أسوان وجميع المباريات صعبة والفريق الأسواني نجح في تقديم مباراة جيدة وتعادل أمام شقيقه أسوان ولكننا نطمح في تحقيق الفوز بكل المباريات.

وأشاد المدير الفني لبني سويف بتواجد مجلس الإدارة خلف الفريق بالتدريبات، مؤكدا على تقديره الكامل لتلك الخطوات التى تسهم فى رفع الروح المعنوية للاعبين وأهمية تكاتف الجميع من أجل تحقيق حلم جماهير بني سويف فى صعود للفريق للممتاز .