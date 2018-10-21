الهلال الإماراتي يقدم مساعدات إغاثية لأسر البدو الرحل بشبوة

وزعت ” هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ” اليوم مساعدات اغاثية تضمنت سلالا غذائية تحوي المكونات الرئيسية للغذاء على أسر البدو الرحل القادمين من محافظة أبين إلى محافظة شبوة اليمنية.





تأتي هذه المساعدات الإغاثية استجابة من هيئة الهلال الأحمر لنداءات الإستغاثة العاجلة التي أطلقتها أسر البدو الرحل في شبوة وفي إطار مساهمتها في التخفيف عن كاهل الأسر غير القادرة ضمن نهج العطاء الذي تسير عليه دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات قيادتها الرشيدة.





وتقدمت الأسر المستفيدة بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة و ذراعها الإنسانية ” هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ” لهذه المساعدات التي أسهمت في تخفيف معاناتهم ومواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها والتي تسببت بها ميليشيا الحوثي الإنقلابية سعيا منها لفرض مشروعها الوسعي الذي يبطن الشر لليمن و أهله.