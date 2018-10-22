"البرلمان يعود بقوة".. الموافقة على مشروع قانون مزاولة مهنة الطب.. وتشكيل لجنة خاصة لمناقشة "التجارب السريرية"

نشرت بوابة "الفجر"، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار والبرلمانية، نرصد أهمها في نشرة «أخبار البرلمان * 24 ساعة»، ومنها:



* "البرلمان" يوافق على مشروع قانون مزاولة مهنة الطب

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال خلال الجلسة العامة المُنعقدة، اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، والذي يقضي بأن تكون مدة الدراسة فى كلية الطب 5 سنوات بدلا من 6 سنوات، ليطبق على الطلاب الجدد بنظام 5 سنوات، وأن تصبح مدة التدريب الإلزامى سنتين بدلا من سنة، فى مجموعه.



وأجل رئيس مجلس النواب، التصويت النهائى على مشروع القانون لجلسة لاحقة، نظرا لعدم توافر نصاب ثلثى الأعضاء، باعتبار أن هذا القانون ينظم مهنة مهمة ويدخل فى إطار القوانين المكملة للدستور.



* البرلمان يوافق على قرار مد حالة الطوارئ 3 أشهر

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، عقب اجتماع اللجنة العامة، اليوم، على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، اعتبارا من 15 أكتوبر الجاري.



وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمته بالبرلمان وأكد فيها عدم تطبيق حالة الطوارئ إلا في أضيق الحدود وبعيدا عن الحرية الخاصة للمواطنين.



وأكد أن الأعمال الإرهابية الخسيسة التي تشهدها البلاد وتسفر عن ضحايا من الجيش والشرطة ما هي إلا مجرد محاولات يائسة، أمام العمليات الشاملة التي يقوم بها الجنود البواسل لمكافحة الإرهاب، وتابع": ندرك أن مكافحة الإرهاب لم تؤت ثمارها إلا بتحقيق التنمية الشاملة وسرعة استعادة الاستقرار الأمني، موضحًا أنه في ضوء الظروف الراهنة قد وافق مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، من صباح يوم الإثنين 15 أكتوبر الجاري"، مُشيرا إلى التزام الحكومة بعدم اللجوء لاستخدام التدابير اللازمة إلا في الحالات التي تستدعي ذلك.



* تشكيل لجنة برلمانية خاصة لنظر اعتراض الرئيس على التجارب السريرية

استقر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تشكيل لجنة خاصة لنظر اعتراض الرئيس على مشروع قانون التجارب السريرية، برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب وضمت اللجنة في عضويتها كلا من": بهاء أبو شقة، وأحمد حلمي الشريف، ونبيل الجمل، وإيهاب الطماوي، وسامي هاشم، وهاني أباظة، وماجدة بكري، وليلي أبو إسماعيل، ومحمد خليل العماري، وأيمن أبو العلا".



وعقدت اللجنة العامة لمجلس النواب، اجتماعا اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، استعرضت خلاله ما تضمنته رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، لبيان المبادئ والنصوص محل الاعتراض، والوقوف على أسبابه الدستورية والتشريعية بحسب الأحوال، وإثبات رأيها بشأن الاعتراض ورأت اللجنة أن ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع القانون المشار إليه، وما ورد بها من ظروف ووقائع وأسباب أمر يتفق مع أحكام الدستور ومبادئه، وقدرت الأسباب التي دعت سيادته لاستعمال حقه الدستوري بالاعتراض على مشروع القانون.





