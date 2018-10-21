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الثلاثاء.. طلعت زكريا يبدأ تصوير فيلم "الموقف"

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:41 م
الثلاثاء.. طلعت زكريا يبدأ تصوير فيلم الموقف
طلعت زكريا
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الفجر الفني
 
يبدأ يوم الثلاثاء المقبل النجم طلعت زكريا بصحبة آخرين تصوير أولى مشاهد فيلم "الموقف"، وذلك بالحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي الذى ستدور أحداثه في إطار لايت كوميدي.

فيلم الموقف المقرر تصويره بطولة منة فضالي وسامي مغاوري وشيماء سيف وأيمن قنديل ومحمد رضا وطاهر أبو ليلة، ومن تأليف محمد رضا وإخراج ممدوح زكي.
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