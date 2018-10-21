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داليا سعيد تستعد لطرح "عشر دقايق" بتوقيع أيمن بهجت قمر ووليد سعد

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:41 م
داليا سعيد تستعد لطرح عشر دقايق بتوقيع أيمن بهجت قمر ووليد سعد
داليا سعيد
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الفجر الفني
 

انتهت المُطربة داليا سعيد، نجمة أرب أيدول في الموسم الأخير، من تسجيل أغنيتها "عشر دقايق" مع المنتج خالد عبد اللطيف وشركته "Khaled records"، وهي أغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وتلحين وليد سعد وتوزيع موسيقى أمير محروس.

 

وقامت داليا بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب الذي من المقرر طرحه منتصف نوفمبر المُقبل من إخراج كريم الشافعي، وكانت قد طرحت داليا منذ فترة قريبة مع المنتج خالد عبد اللطيف أغنيتين وهما "جالي عريس"، وأغنية "مستغنيين عن خدماتك".

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