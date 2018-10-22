مدينة أبوسنبل تستعد للاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

استقلبت مدينة أبو سمبل السياحية، السائحين والزوار بالفلكور الأسواني وتوزيع ورق البردي والهدايا التذكارية، والذين بدأوا يتوافدوا على المدينة لحضور فعاليات الاحتفال بظاهرة التعامد على وجه الملك رمسيس الثانى، كما حضر وزراء الآثار والتضامن الاجتماعي والاستثمار والثقافة والسياحة و10 سفراء ووسائل الإعلام العالمية.





وقام اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بتوزيع ورق البردي والهدايا التذكارية على ضيوف المدينة أثناء استقبالهم بمطار أبو سمبل الدولى وسط تبلوهات فنية لأحد فرق الفنون الشعبية.





وعقب ذلك قام محافظ أسوان بجولة تفقدية داخل شوارع وأحياء المدينة بداية من طريق المطار وحتى المنطقة الآثرية بمعبدي أبو سمبل بطول 5 كم ورافقه خلالها اللواء سعيد حجازي نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة وسمير حقار رئيس المدينة حيث تضمنت جولة المحافظ متابعة أخر استعدادات المدينة قبل ساعات من إنطلاق الاحتفالية للإطمئنان على مستوى النظافة العامة وأعمال التطوير والتجميل والتشجير.





كما تابع الجهود الأخيرة التى بذلت لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى على هذه المدينة السياحية منها إنشاء 3 جداريات وأيضاً 3 نافورات ، علاوة على زهريات الورود فى مختلف الشوارع والميادين ، فضلاً عن تركيب أعلام الدول الصديقة على جانبى الطريق المؤدى إلى المعبد.





كما تفقد اللواء أحمد إبراهيم المنطقة الأثرية لمعبدى أبو سمبل، إستهلها بالمرور على البازارات السياحية حيث طالب من أصحابها والعاملين فيها بضرورة الإهتمام بالنظافة العامة وحسن معاملة الزائرين لإعطاء الإنطباعات الحضارية أمام ضيوف المدينة، موجهًا إلى دراسة حالة المواطن جمال حسن وهو أحد المشاركين فى إنقاذ المعبد فى فترة الستينات ورفع طلبه إلى وزارة الآثار لصرف تعويض مناسب له.





وخلال جولته بالمعبد ألتقى أحمد إبراهيم بأعضاء فريقى التليفزيون البريطانى والتليفزيون اليابانى ضمن سعى وسائل الإعلام العالمية والأجنبية لنقل فعاليات الإحتفال بتعامد الشمس حيث رحب بهم





مؤكداً على أهمية الإعلام فى إبراز عظمة الحضارة المصرية التى تتجسد فى هذه المعابد الأثرية ذات القيمة التاريخية الخالدة





فيما شدد محافظ أسوان على ضرورة اليقظة والإستعداد الكامل، بجانب تحقيق السيولة المطلوبة فى دخول وخروج السائحين والزائرين أثناء مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس لإفساح المجال أمامهم للإستمتاع بالأجواء الإحتفالية لهذا الحدث العالمى الفريد.





وفى نهاية جولته قام المحافظ بالمرور على موقع الاحتفالية التى ستقيمها وزارة الآثار ليلة التعامد بمناسبة اليوبيل الذهبى لنقل معبدى أبو سمبل والتى من المتوقع أن يحضرها 10 سفراء وملحقين ثقافيين من دول بلجيكا والأرجنتين وأذربيجان والمجر وألمانيا والأمارات والبحرين والسويد والصين وأسبانيا ، بالإضافة إلى وفد من منظمة اليونسكو والمعاهد الأثرية والمتخصصين فى إيطاليا وبريطانيا وسويسرا، كما سيحضر الاحتفالية وزراء الآثار والسياحة والثقافة والإستثمار والتضامن الإجتماعى والطيران المدنى، فضلاً عن وفد برلماني.