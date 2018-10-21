الأنبا يوحنا قلته: الكنيسة الكاثوليكية تسمح بزواج الأخ بأرملة أخيه

قال الأ نبا يوحنا قلته، نائب بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك بمصر، إن الكنيسة الكاثوليكية تسمح بزواج الأخ بأرملة أخيه المتوفي.





وأكد "قلته"، في تصريح خاص لـ"بوابة الفجر"، أن الكنيسة القبطية تسمح بهذا الزواج في حالة موافقة البطريرك أو ما ينوب عنه وهو أسقف المنطقة التابع لها طالب الزواج، وعلى راغب الزواج من أرملة أخيه أن يتقدم بطلب استثناء بها أسباب قوية، بمعني إذا كان يريد أن يقوم برعاية أبناء شقيقة المتوفى وموافقة إخوته إذا كان لدية إخوه صيبة وأولاد أخيه المتوفي.





وتابع أن شريعة موسى تسمح بذلك وأن السيد المسيح لن ينقضها وأن الكنيسة الكاثوليكية والارثوذكسية لا توافق على هذا الزواج، إلا في حالة خطاب موافقة من البطرك به أسباب قوية، مؤكدًا أن القانون المصري يمنع هذا ولكن موافقة البطريرك تغني عن هذا الاستثناء، أما الكنيسة الانجيلية تمنع هذا الزواج تمامًا.