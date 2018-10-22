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صاحبة أول عربة طعام صيني في مصر توجه نصيحة لـ الشباب

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:18 ص
صاحبة أول عربة طعام صيني في مصر توجه نصيحة لـ الشباب
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أمنية فوزي
 
أوضحت ريهام، صاحبة أول عربة طعام صيني في مصر، أنها أول فتاة تقوم بعمل طعام صيني في عربات الطعام؛ لأنه كان يقتصر على المطاعم فقط.

وأضافت "ريهام"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، أن الطعام الذي تعده يأكله المصريين والصينيين ولم يقتصر على الصينيين فقط.

وطالبت الشباب بالتفكير خارج الصندوق، واستغلال وتوظيف أي موهبة لهم في العمل؛ للقضاء على البطالة.

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