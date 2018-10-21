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عبد الفتاح الجريني يشارك في دورات تمثيلية استعدادًا لأول أفلامه

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:26 م
عبد الفتاح الجريني يشارك في دورات تمثيلية استعدادًا لأول أفلامه
عبد الفتاح الجريني
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مريم الشريف
 
أكد الفنان المغربي عبد الفتاح جريني، أنه يجهز لفيلمه الأول "كلمة حب"، من خلال حصوله على دورات تمثيلية حاليا.

وأضاف جريني خلال لقائه في برنامج "ITS SHOW TIME" على قناة "CBC"، أن التمثيل تاريخ لأي مطرب، وشاهدناها منذ زمن طويل مثل المطرب فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وصباح، وغيرهم، لافتا إلى أنه يطمح أن يكون مثلهم.

وكشف أنه تلقى عروض تمثيلية منذ سنوات إلا أنه رفض بسبب تخوفه من هذه الخطوة.
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