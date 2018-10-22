ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

أديب: "كندا معرفتش الطوابير إلا بعد تقنين بيع الحشيش"

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 02:42 ص
أديب: كندا معرفتش الطوابير إلا بعد تقنين بيع الحشيش
الإعلامي عمرو أديب
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي عمرو أديب، إنه ضد تقنين بيع الحشيش أسوة بما فعلته كندا، معقبا: "كندا معرفتش الطوابير إلا بعد ما قننت بيع الحشيش".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد: "الناس حششت وبقت سعيدة"، متابعا أن بعض الدول العربية تدرس تطبيق تقنين الحشيش.

وأشار إلى أن المخدرات تشكل خطورة على صحة الإنسان، والحشيش نوع من المخدرات.
المزيد عن: مصر مخدرات كندا حشيش توك شو الإعلامي عمرو أديب اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
21:00
-
جيرونا
الدوري الإيطالي
سامبدوريا
-
x
20:30
-
ساسولو
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/22/2018 3:22:01 AM