أديب: "كندا معرفتش الطوابير إلا بعد تقنين بيع الحشيش"
الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 02:42 صهدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إنه ضد تقنين بيع الحشيش أسوة بما فعلته كندا، معقبا: "كندا معرفتش الطوابير إلا بعد ما قننت بيع الحشيش".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد: "الناس حششت وبقت سعيدة"، متابعا أن بعض الدول العربية تدرس تطبيق تقنين الحشيش.
وأشار إلى أن المخدرات تشكل خطورة على صحة الإنسان، والحشيش نوع من المخدرات.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد: "الناس حششت وبقت سعيدة"، متابعا أن بعض الدول العربية تدرس تطبيق تقنين الحشيش.
وأشار إلى أن المخدرات تشكل خطورة على صحة الإنسان، والحشيش نوع من المخدرات.