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عاجل.. لحظة السيطرة على حريق ضخم في مصنع بالعاشر من رمضان (فيديو وصور)

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:35 م
عاجل.. لحظة السيطرة على حريق ضخم في مصنع بالعاشر من رمضان (فيديو وصور)
لحظة السيطرة على الحريق
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إسلام علي وسمر السيد
 
سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، قبل قليل، على حريق شب بمصنع "رول لايت" لتصنيع الأدوات الكهربائية، بالمنطقة الصناعية "C5" بمدينة العاشر من رمضان.

تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق بمصنع "رول لايت" لتصنيع الأدوات الكهربائية، الكائن بالمنطقة الصناعية الثانية "C5" بمدينة العاشر من رمضان.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ12 سيارة إطفاء وخزانين مياه، حيث تم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمصنع مساحته 1600 متر مربع، مكون من ثلاث طوابق.


واندلعت النيران بإحدى ماكينات التصنيع ما أدى لاحتراقها بالكامل دون حدوث إصابات، فيما تشير المعاينة الأولية إلى نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بالأسلاك الموصلة للماكينة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
عاجل.. لحظة السيطرة على حريق ضخم في مصنع بالعاشر من رمضان (فيديو وصور)
عاجل.. لحظة السيطرة على حريق ضخم في مصنع بالعاشر من رمضان (فيديو وصور)
عاجل.. لحظة السيطرة على حريق ضخم في مصنع بالعاشر من رمضان (فيديو وصور)
عاجل.. لحظة السيطرة على حريق ضخم في مصنع بالعاشر من رمضان (فيديو وصور)
عاجل.. لحظة السيطرة على حريق ضخم في مصنع بالعاشر من رمضان (فيديو وصور)
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