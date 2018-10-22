أمن الغربية ينجح في القبض على قاتل الطفل "براء"

تمكن ضباط المباحث الجنائية بالغربية، من القبض على قاتل الطفل براء ابن قرية حانوت بعد 24 ساعة من اختفاء الطفل بعدما فشل في الحصول على فدية نصف مليون جنيه.



وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من المقدم أحمد جعيصة، رئيس فرع البحث الجنائى بالسنطة وزفتى، يفيد بتقديم المدعو أحمد السباعي صاحب مصنع طوب ومقيم بحانوت مركز زفتى بلاغا باختفاء نجله براء البالغ من العمر 6 سنوات والعثور على ملابسه داخل كيس بالقرب من المنزل.



على الفور تم تشكيل فريق بحث قيادة المقدم أحمد مصلح وكيل فرع البحث الجنائى بالسنطة وزفتى والرائد محمود العرنوسى رئيس مباحث مركز زفتى والرائد أحمد رمزى رئيس مباحث قسم شرطة زفتى.



وأسفرت تحريات فريق البحث أن وراء اختطاف الطفل المدعو رضا ع ع ع 37 عاما عامل ومقيم بمنزل عم الطفل ونظرا لمروره بضائقة مالية حاول الاقتراض من والد الطفل إلا أنه رفض فخطط لخطف الطفل مقابل إرجاعه نظير فدية نصف مليون جنيه.



وبتقنين الإجراءات نجح فريق البحث بضبط المتهم وبمناقشته اعترف بخطف الطفل وقتله خنقا بكتم أنفاسه وإلقائه داخل مدخنة إحدى المصانع المهجورة بالقرية وأرشد عن مكان الجثة تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابه التى أمرت بتشريح الجثة.