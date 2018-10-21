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فييرا يطالب لاعبي الإسماعيلي بالفوز على المقاولون

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 10:31 م
فييرا يطالب لاعبي الإسماعيلي بالفوز على المقاولون
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الفجر الرياضي
 
خاض لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى المران الأساسى على الملعب الرئيسى، ضمن برنامج الفريق التحضيرى ، لمواجهة المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل لحساب دور الــ16 ببطولة كأس مصر.

بدأ المران باجتماع عقده المدير الفنى يوسف فييرا مع اللاعبين لمطالبتهم بتحقيق نتيجة إيجابية والاستمرار فى اللعب بروح قتالية والتعامل مع المباراة بجدية كاملة لحصد بطاقة التأهل للدور المقبل بالبطولة.

تخلل المران تدريبات بدنية تحت إشراف البرازيلى “كارلوس هينريكى” مخطط الأحمال الجديد للعمل على الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

وخاض لاعبو الفريق الأساسيين تدريبات استشفائية ،نظرا لضيق الوقت بين المباريات لتجنب تعرضهم للارهاق البدنى ،فيما أدى حراس المرمى تدريبات على التسديد تحت إشراف مدربهم سعفان الصغير.

واختتم المران بتدريبات على التسديد بعيدة المدى باعتبارها احد الحلول الهجومية لهز شباك المنافسين.

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